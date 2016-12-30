Ватутин разговаривал с игроками ЦСКА 40 минут после поражения от «Црвены Звезды»

Президент провёл с командой 40 минут. Сообщается, что из раздевалки были слышны крики.



ЦСКА уступил сербскому клубу со счётом 67:78. Это второе поражение «армейцев» кряду. Ранее команда проиграла «Фенербахче» в овертайме (79:95).