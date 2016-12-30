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30 декабря 2016, 0:53 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ватутин разговаривал с игроками ЦСКА 40 минут после поражения от «Црвены Звезды»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин провёл разговор с игроками своей команды после поражения в матче Евролиги против сербской «Црвены Звезды», сообщает Blic.

Президент провёл с командой 40 минут. Сообщается, что из раздевалки были слышны крики.

ЦСКА уступил сербскому клубу со счётом 67:78. Это второе поражение «армейцев» кряду. Ранее команда проиграла «Фенербахче» в овертайме (79:95).
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