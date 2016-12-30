«Пусть эту песню услышат на небе». «Црвена Звезда» обыграла ЦСКА
Сербские болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 и сделали всё для победы «Звезды» над главным фаворитом Евролиги.
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Несмотря на поражение в последнем туре от «Фенербахче», ЦСКА до отчётного поединка
Традиционно сильный «сербский» состав, приправленный проверенными американцами Чарльзом Дженкинсом и Нэйтом Уолтерсом, ещё недавно выступавшими в клубах НБА, всерьёз нацелился на попадание в восьмёрку сильнейших. «Црвена» брала своё там, где это было возможно, редко терзая фаворитов. Однако в последнем туре сербы остановили мадридский «Реал», причём сделали это достаточно уверенно — 82:70.
На домашней площадке со «Звездой» сражаться вдвойне тяжелее: по совсем необъяснимым причинам в первом круге
Первые 5 минут получились для ЦСКА худшими в сезоне. «Армейцы» не только ничего не попадали и непозволительно часто теряли мяч, но и предоставили сопернику возможность вдоволь наиграться в своей трёхсекундной. Всё это привело к катастрофичному старту -13:0. Остановить ужасное падение смог Милош Теодосич, реализовавший первый же свой трёхочковый. Затем в двух атаках подряд отличился Кайл Хайнс, правда, Огнен Кузмич, а затем и сверхактивный Дженкинс быстро «откатили» изменения, внесённые в код игры «армейцами».
Единственным светлым пятном по итогам четверти в составе ЦСКА стал Андрей Воронцевич, в концовке набравший 7 очков подряд. Вот только сербы на кураже выдали ещё один спурт и за счёт результативных действий Марко Симоновича и Нэйта Уолтерса вновь вернули отрыв к злосчастным 13 очкам — 27:14.
Наученные горьким опытом предыдущих матчей в Евролиге «армейцы» с первых минут второй четверти бросились догонять соперника. На этот раз бремя лидерства взял на себя Никита Курбанов, которого поддержали Аарон Джексон, исполнивший яркий трюк с выбросом мяча из аута о спину соперника, и Милош Теодосич, забивший излюбленную трёху с сопротивлением (31:27). Вместе с этим гости заметно затруднили пребывания соперника в своей «краске».
Середина игрового отрезка была отдана на откуп арбитрам встречи, без стеснения свистевших в обе стороны. Правда, сербы дошли до бонусных штрафных быстрее. Смена ритма пошла на пользу подопечным Радоньича, которые после нескольких ошибок соперника вернули себе двузначное преимущество в матче (42:32). А вот «армейцы» нить игры потеряли, в концовке записав в свой актив лишь два очка в исполнении Аарона Джексона.
Дебют третьей десятиминутки прошёл в равной борьбе. Главной опцией в нападении у ЦСКА окончательно стал Воронцевич, у которого с дистанции летело практически всё. Вот только в защите против разыгравшегося Кузьмича
Понимая, что даже такого преимущества против ЦСКА может не хватить на длинном отрезке времени, Радоньич отреагировал
Свои первые очки после шестинедельного перерыва в Евролиге Нандо де Коло набрал в самом начале последней четверти. Затем команды взяли коллективный перерыв, в котором промахи регулярно чередовались с потерями. Первым режим молчания прервал Нэйт Уолтерс, отличившийся
У ЦСКА уже не было запаса времени, чтобы вновь неспешно отыгрывать очко за очком, поэтому с каждым владением «армейцы» начали форсировать темп своих атак. Однако особых плодов это не приносило: с игры отличился лишь Воронцевич, забивший свою пятую трёху. Игроки «Црвены» почувствовали, что соперник не приближается, и позволяли себе в некоторых моментах совершать рискованные действия. Одно из таких привело к шикарной скидке Уолтерса через всю половину площадки на Лазича. Нельзя сказать, что «армейцы» сломались — у них просто «закончился бензин». За оставшиеся три минуты гости так и не смогли организовать внятного ответа, став очередной именитой жертвой «Звезды» в Белграде — 78:67.
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