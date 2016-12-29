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Это первый случай в Евролиге-2016/17, когда ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Напомним, что на прошлой неделе армейцы дома в овертайме уступили турецкому «Фенербахче». Тем не менее, ЦСКА сохранил лидерство в регулярном чемпионате: из 15 матчей первого круга москвичи выиграли 12.

В состав ЦСКА после почти полуторамесячного перерыва, связанного с травмой, вернулся Нандо Де Коло. Но пока француз далек от оптимальной формы и почти не угрожал кольцу соперника. Также провалили матч Милош Теодосич, совершивший шесть потерь, и Кори Хиггинс. Кроме того, армейцы явно не справились под своим щитом с мощным центровым «Црвены Звезды» Огненом Кузмичем.

Матч проходил в крупнейшем баскетбольном зале Европы в присутствии 18 с половиной тысяч зрителей. ЦСКА сразу отпустил хозяев далеко вперед. Свои первые очки он набрал только в конце 5-й минуты при счете 0:13. Все оставшееся время гости пытались организовать погоню. Однако все, что им удалось, это недолгие «-4» во второй четверти, и «-6» по ходу четвертой. Причем в обоих случаях «Црвена Звезда» вскоре восстанавливала двузначную разницу в счете.

Евролига.

Регулярный чемпионат.

15-й тур.

Црвена Звезда — ЦСКА — 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)

ЦЗ: Кузмич (16+10 подборов), Симонович (14), Дженкинс (11). ЦС: Джексон (10+8 передач), Де Коло (6), Фридзон (2), Хряпа (0), Огастин (3), Теодосич (6), Хайнс (9), Хиггинс (0), Курбанов (8), Воронцевич (21, трехочковые 5/9), Антонов (2).

Эфес — Реал — 78:80.