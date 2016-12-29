«Реал» обыграл «Анадолу Эфес» «+2» благодаря 17 очкам Дончича

Турки выиграли первую четверть со счётом 22:21, а третью четверть — 27:24, но гости оказались сильнее в заключительном отрезке матча, создав и удержав преимущество в два очка.



Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Реала» Лука Дончич. Он набрал 17 очков, совершил 5 подборов и отдал 9 передач. В составе хозяев выделился Брэндон Пол — 16 очков, 2 передачи и 2 перехвата.