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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28301005/
29 декабря 2016, 22:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Анадолу Эфес» «+2» благодаря 17 очкам Дончича

Мадридский «Реал» обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 80:78.

Турки выиграли первую четверть со счётом 22:21, а третью четверть — 27:24, но гости оказались сильнее в заключительном отрезке матча, создав и удержав преимущество в два очка.

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Реала» Лука Дончич. Он набрал 17 очков, совершил 5 подборов и отдал 9 передач. В составе хозяев выделился Брэндон Пол — 16 очков, 2 передачи и 2 перехвата.
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