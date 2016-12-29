В Сербии 20 тысяч болельщиков почтили память ансамбля имени Александрова
Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед началом матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА в Белграде почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед началом матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА в Белграде почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.
«Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе», — написали сербские поклонники баскетбола на своем баннере. На арене прозвучала запись одного из произведений в исполнении ансамбля имени Александрова.
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