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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28300941/
29 декабря 2016, 21:58 | Баскетбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

В Сербии 20 тысяч болельщиков почтили память ансамбля имени Александрова

Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед началом матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА в Белграде почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед началом матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА в Белграде почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.

«Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе», — написали сербские поклонники баскетбола на своем баннере. На арене прозвучала запись одного из произведений в исполнении ансамбля имени Александрова.
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Новости Баскетбольных еврокубков

Деян Радонич: «Црвена Звезда» попала на ЦСКА в очень неудобный момент

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что его команде предстоит встреча с соперником, который будет полон желания оправдаться за проигрыш в предыдущем поединке. Армейцы 23 декабря проиграли на своей площадке «Фенербахче» (79:95 ОТ). Матч в Белграде состоится 29 декабря.
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