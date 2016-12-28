Деян Радонич: «Црвена Звезда» попала на ЦСКА в очень неудобный момент

— Мы заканчиваем год наших побед матчем с чемпионом Европы, — приводит blic.rs слова Радонича. — В Белграде будет еще один большой баскетбольный вечер. У ЦСКА есть Теодосич и Де Коло, но и другие игроки очень высокого уровня. Они доказали это в отсутствие лидеров. В этом году ЦСКА претендует на победу в Евролиге. Сделаем все возможное, чтобы подарить радость нашим болельщикам.

Мы понимаем, что предстоит играть против ЦСКА, который набирает в среднем 90 очков за игру. Кроме того, мы попали на армейцев в очень неудобный момент, когда они проиграли «Фенербахче».