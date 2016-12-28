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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28286227/
28 декабря 2016, 16:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Григорьев: Сейчас «Нижний Новгород» очень «голоден»

Капитан «Нижнего Новгорода» Максим Григорьев не чувствует себя уставшим, однако считает, что рождественский перерыв пойдёт на пользу команде. Перед уходом на каникулы нижегородцам удалось пробиться в Топ-16 Еврокубка.

«Если говорить обо мне, то я точно не устал от баскетбола и отдых мне не нужен… Да и вся команда сейчас, как бы это сказать… “голодная”! В декабре у нас было несколько хороших игр, но мы ещё не исправили положение после неудачного старта. Но, наверное, небольшой перерыв всё-таки необходим, чтобы привести в порядок эмоции и выходить на площадку с холодной головой.

Капитанская повязка вряд ли как-то сильно поменяла меня, ведь я выполнял эту роль и в краснодарском “Локомотиве”, и новая роль в “Нижнем” не стала для меня чем-то из ряда вон. Тяжело было наблюдать за командой в октябре, когда я ещё не выходил на площадку. Я понимал, что как капитан обязан влиять на результат, но, сидя на скамейке, помогал разве что зажигательной речью. А сейчас я себя чувствую по-капитански уверенно», — цитирует Григорьева официальный сайт клуба.
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