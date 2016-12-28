Григорьев: Сейчас «Нижний Новгород» очень «голоден»
Капитан «Нижнего Новгорода» Максим Григорьев не чувствует себя уставшим, однако считает, что рождественский перерыв пойдёт на пользу команде. Перед уходом на каникулы нижегородцам удалось пробиться в Топ-16 Еврокубка.
«Если говорить обо мне, то я точно не устал от баскетбола и отдых мне не нужен… Да и вся команда сейчас, как бы это сказать… “голодная”! В декабре у нас было несколько хороших игр, но мы ещё не исправили положение после неудачного старта. Но, наверное, небольшой перерыв
Капитанская повязка вряд ли
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