Григорьев: Сейчас «Нижний Новгород» очень «голоден»

«Если говорить обо мне, то я точно не устал от баскетбола и отдых мне не нужен… Да и вся команда сейчас, как бы это сказать… “голодная”! В декабре у нас было несколько хороших игр, но мы ещё не исправили положение после неудачного старта. Но, наверное, небольшой перерыв всё-таки необходим, чтобы привести в порядок эмоции и выходить на площадку с холодной головой.



Капитанская повязка вряд ли как-то сильно поменяла меня, ведь я выполнял эту роль и в краснодарском “Локомотиве”, и новая роль в “Нижнем” не стала для меня чем-то из ряда вон. Тяжело было наблюдать за командой в октябре, когда я ещё не выходил на площадку. Я понимал, что как капитан обязан влиять на результат, но, сидя на скамейке, помогал разве что зажигательной речью. А сейчас я себя чувствую по-капитански уверенно», — цитирует Григорьева официальный сайт клуба.