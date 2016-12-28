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28 декабря 2016, 16:31 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Итудис: ЦСКА знает, насколько опасны лидеры «Црвены Звезды»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Црвеной Звездой», запланированному на 29 декабря в Белграде.

Главный тренер ЦСКА <span class=error>Димитрис</span> <span class=error>Итудис</span> дал комментарий к предстоящему матчу <span class=error>Евролиги</span> с <span class=error>Црвеной</span> Звездой запланированному на 29 декабря в Белграде. Увеличить
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«Мы прекрасно знаем, насколько опасны звёздные игроки сербской команды, которые являются основным фактором её успеха. Я ожидаю честной игры и что победит та команда, которая покажет лучший баскетбол, наиболее боевой и творческий.

Мне нравится такая атмосфера, как на трибунах в Сербии. Учитывая южный темперамент, мы, греки и сербы очень похожи. Я привык к громким толпам болельщиков, и ЦСКА — это опытная команда, которая неоднократно играла в Белграде», — приводит слова Итудиса сербский сайт Novosti.
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