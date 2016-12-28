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Билеты на предстоящую игру поступили в продажу 27 декабря в 10:00 по местному времени и были распроданы менее чем за два часа. Об этом заявил спортивный директор БК «Црвена Звезда» Давор Ристович.



«Мы очень серьёзно относимся к матчу с ЦСКА. Менее чем за два часа было распродано 8000 билетов», — цитирует Ристовича сербское интернет-издание B92.