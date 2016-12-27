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27 декабря 2016, 23:49 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Доминик Уотерс стал игроком «Олимпиакоса»

Греческий «Олимпиакос» подписал контракт с американским разыгрывающим Домиником Уотерсом, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний Уотерс начинал нынешний сезон в итальянском «Канту», которым владеет россиянин Дмитрий Герасименко. В Серии А набирал по 14,6 очка и отдавал по 7,6 передачи за 34 минуты в среднем за игру.

Ранее «Олимпиакос» проиграл матч регулярного чемпионата Евролиги немецкому «Бамбергу» со счётом 68:82.
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