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27 декабря 2016, 22:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

19-летний Жижич подписал контракт с «Дарушшафакой»

Турецкий клуб «Дарушшафака Догуш» подписал контракт с хорватским центровым Анте Жижичем, сообщает официальный сайт Евролиги.

Жижич был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под общим 23-м номером, в нынешнем сезоне выступал в адриатической лиге за «Цибону». Его средние показатели за игру в текущем сезоне составляют 20 очков и 9,2 подбора. Рост 19-летнего баскетболиста составляет 210 см.

Ранее сообщалось, что «Дарушшафака» и «Цибона» ведут переговоры по Жижичу.
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