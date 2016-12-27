19-летний Жижич подписал контракт с «Дарушшафакой»

Жижич был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под общим 23-м номером, в нынешнем сезоне выступал в адриатической лиге за «Цибону». Его средние показатели за игру в текущем сезоне составляют 20 очков и 9,2 подбора. Рост 19-летнего баскетболиста составляет 210 см.



Ранее сообщалось, что «Дарушшафака» и «Цибона» ведут переговоры по Жижичу.