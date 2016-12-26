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26 декабря 2016, 22:50 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Олег Окулов: Тяжело выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперника

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов отметил, что его команда не смогла навязать борьбу ЦСКА​ (63:85) в матче Единой лиги ВТБ из-за потерь в составе.

При этом в целом он оценил позитивно игру своих подопечных.

— Мы не смогли выставить на матч оптимальный состав — поэтому, мы не смогли сыграть лучше, нам просто не хватило ресурсов, — цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Окулова. — Кроме того, довольно сложно выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперников. Думаю, в целом, мы были не так плохи сегодня.
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