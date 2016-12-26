Олег Окулов: Тяжело выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперника

При этом в целом он оценил позитивно игру своих подопечных.

— Мы не смогли выставить на матч оптимальный состав — поэтому, мы не смогли сыграть лучше, нам просто не хватило ресурсов, — цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Окулова. — Кроме того, довольно сложно выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперников. Думаю, в целом, мы были не так плохи сегодня.