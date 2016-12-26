Итудис: Де Коло сыграл даже больше, чем мы ожидали

«Прежде всего хочу выразить соболезнования в связи с трагическими событиями, которые переживает весь российский народ. Хочу высказать слова поддержки родным и близким погибших.



Что касается игры, поздравляю команду с очередной победой. Мы задали тон нашими действиями в защите, здорово справившись с соперником, который в среднем набирает 81 очко за матч. Мы всё ещё имеем проблемы с потерями, которые дорого стоили нам во встрече с “Фенербахче” и не позволили лучше сыграть сегодня. Важно также, что вернулся в строй Нандо. Он даже сыграл больше, чем мы ожидали. Нандо чувствовал себя хорошо и уверенно, потому мы решили продлить время его пребывания на площадке в третьей четверти.



Поздравляю всех, кто сейчас отмечает Рождество, и, поскольку у нас довольно долго не будет домашних матчей, воспользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать всем счастливого Нового года и православного Рождества», — цитирует Итудиса сайт клуба.