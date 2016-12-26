ЦСКА обыграл «Енисей» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков. Французский баскетболист пропустил 12 игр из-за травмы.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, «Енисей» занимает седьмое место.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском», «Енисей» также на выезде проведет матч против латвийского клуба ВЭФ. Обе встречи пройдут 8 января.