ЦСКА обыграл «Енисей» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 85:63 в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков. Французский баскетболист пропустил 12 игр
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, «Енисей» занимает седьмое место.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском», «Енисей» также на выезде проведет матч против латвийского клуба ВЭФ. Обе встречи пройдут 8 января.
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