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26 декабря 2016, 19:03 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Пропустивший 12 матчей Де Коло включен в заявку ПБК ЦСКА на игру Лиги ВТБ с «Енисеем»

Защитник ЦСКА Нандо де Коло включен в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

ЦСКА в понедельник проведет матч Единой лиги ВТБ против «Енисея».

Де Коло, самый ценный игрок прошлого сезона в Евролиге, пропустил 12 последних матчей (семь — в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ) из-за травмы.

ЦСКА занимает второе место в Единой лиге ВТБ с девятью победами в десяти матчах, «Енисей» — седьмое (пять побед и пять поражений).
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