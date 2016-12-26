Пропустивший 12 матчей Де Коло включен в заявку ПБК ЦСКА на игру Лиги ВТБ с «Енисеем»
Защитник ЦСКА Нандо де Коло включен в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея», сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе армейцев.
ЦСКА в понедельник проведет матч Единой лиги ВТБ против «Енисея».
Де Коло, самый ценный игрок прошлого сезона в Евролиге, пропустил 12 последних матчей (семь — в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ)
ЦСКА занимает второе место в Единой лиге ВТБ с девятью победами в десяти матчах, «Енисей» — седьмое (пять побед и пять поражений).
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