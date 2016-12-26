Пропустивший 12 матчей Де Коло включен в заявку ПБК ЦСКА на игру Лиги ВТБ с «Енисеем»

ЦСКА в понедельник проведет матч Единой лиги ВТБ против «Енисея».

Де Коло, самый ценный игрок прошлого сезона в Евролиге, пропустил 12 последних матчей (семь — в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ) из-за травмы.

ЦСКА занимает второе место в Единой лиге ВТБ с девятью победами в десяти матчах, «Енисей» — седьмое (пять побед и пять поражений).