Баскетболисты «Пармы» потерпели 11-е поражение подряд, уступив УНИКСу в Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты казанского УНИКСа в овертайме одержали победу над пермской «Пармой» со счетом 105:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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В составе победителей самым результативным стал Орландо Джонсон, набравший 34 очка.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны.
В следующем матче 8 января УНИКС, одержавший пятую победу подряд, на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». «Парма», проигравшая все 11 встреч в текущем чемпионате, днем ранее примет саратовский «Автодор».
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