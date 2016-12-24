Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Багатскис возглавил «Маккаби»
Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис назначен главным тренером
тель-авивского «Маккаби».
Его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один, сообщает официальный сайт израильского клуба.
«Для меня большая честь получить эту работу и возглавить такую отличную команду, как “Маккаби”. С нетерпением жду возможности приступить», — отметил Багатскис.
«Нижний Новгород» Багатскис возглавлял с 2014 по 2016 год. Помимо того, в сезоне-2009/10 руководил «Енисеем». До этого момента он являлся ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушшафаке».
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