Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Багатскис возглавил «Маккаби»

Его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один, сообщает официальный сайт израильского клуба.



«Для меня большая честь получить эту работу и возглавить такую отличную команду, как “Маккаби”. С нетерпением жду возможности приступить», — отметил Багатскис.



«Нижний Новгород» Багатскис возглавлял с 2014 по 2016 год. Помимо того, в сезоне-2009/10 руководил «Енисеем». До этого момента он являлся ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушшафаке».