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24 декабря 2016, 21:47 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Багатскис возглавил «Маккаби»

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис назначен главным тренером тель-авивского «Маккаби».

Его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один, сообщает официальный сайт израильского клуба.

«Для меня большая честь получить эту работу и возглавить такую отличную команду, как “Маккаби”. С нетерпением жду возможности приступить», — отметил Багатскис.

«Нижний Новгород» Багатскис возглавлял с 2014 по 2016 год. Помимо того, в сезоне-2009/10 руководил «Енисеем». До этого момента он являлся ассистентом Дэвида Блатта в «Дарушшафаке».
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