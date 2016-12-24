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24 декабря 2016, 18:30 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Экс-баскетболист сборной Франции Бадиане погиб в аварии в возрасте 36 лет

Бывший баскетболист сборной Франции Папе Бадиане скончался на 37-м году жизни в результате автомобильной аварии в департаменте Дё-Севр.

Подробности не сообщаются. Бадиане, завершивший карьеру в 2013 году после операции на запястье, провел 23 матча за сборную Франции. На клубном уровне он выступал за «Роанн», «Ле-Ман» и «Пуатье».

Соболезнования в связи со смертью Бадиане выразили многие баскетболисты, в том числе игрок сборной Франции и московского ЦСКА Нандо Де Коло.

«Мои соболезнования родственникам Папе Бадиане, который покинул нас», — написал Де Коло в своем микроблоге в Twitter.
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