Баскетболист УНИКСа Лэнгфорд стал самым ценным игроком тура в Евролиге

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В матче против литовского «Жальгириса» (88:80) Лэнгфорд набрал 26 очков и сделал четыре подбора.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место. В следующем матче команда 30 декабря на своей площадке примет греческий «Панатинаикос».