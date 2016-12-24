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24 декабря 2016, 16:16 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист УНИКСа Лэнгфорд стал самым ценным игроком тура в Евролиге

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитник баскетбольного клуба УНИКС Кит Лэнгфорд назван самым ценным игроком 14-го тура в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против литовского Жальгириса защитник набрал 26 очков и сделал четыре подбора. Увеличить
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В матче против литовского «Жальгириса» (88:80) Лэнгфорд набрал 26 очков и сделал четыре подбора.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место. В следующем матче команда 30 декабря на своей площадке примет греческий «Панатинаикос».
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