Бертомеу: Стамбул примет «Финал четырех», Евролига не отступит под напором терроризма

В понедельник в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, впоследствии он скончался.

«Стамбул абсолютно точно примет “Финал четырех” в мае следующего года. К сожалению, это мир, в котором мы живем, и с этим ничего не поделать, но мы не можем отступать под напором терроризма, мы должны быть сильными, придерживаться своих принципов, своей программы», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».