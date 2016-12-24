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24 декабря 2016, 15:50 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бертомеу: Стамбул примет «Финал четырех», Евролига не отступит под напором терроризма

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Стамбул примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в 2017 году, лиге нельзя отступать под напором терроризма, заявил президент лиги Жорди Бертомеу.

В понедельник в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, впоследствии он скончался.

«Стамбул абсолютно точно примет “Финал четырех” в мае следующего года. К сожалению, это мир, в котором мы живем, и с этим ничего не поделать, но мы не можем отступать под напором терроризма, мы должны быть сильными, придерживаться своих принципов, своей программы», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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