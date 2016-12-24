Бертомеу: Место проведения «Финала четырех» 2019 года назовут в январе-феврале

В сентябре Бертомеу заявил, что Москва «является сильным кандидатом» на проведение в 2019 году «Финала четырех».

«У нас есть целый ряд кандидатов на 2019 и 2020 год, но с Москвой идет действительно хороший диалог. Думаю, что в январе, самое позднее в феврале мы официально назовем место проведения “Финала четырех” 2019 года», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

Москва принимала «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в современном формате всего один раз — в мае 2005 года. Матчи турнира проходили в спорткомплексе «Олимпийский».