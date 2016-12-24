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24 декабря 2016, 15:48 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бертомеу: Место проведения «Финала четырех» 2019 года назовут в январе-феврале

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Место проведения «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года, на который претендует Москва, назовут в январе-феврале, заявил президент лиги Жорди Бертомеу.

В сентябре Бертомеу заявил, что Москва «является сильным кандидатом» на проведение в 2019 году «Финала четырех».

«У нас есть целый ряд кандидатов на 2019 и 2020 год, но с Москвой идет действительно хороший диалог. Думаю, что в январе, самое позднее в феврале мы официально назовем место проведения “Финала четырех” 2019 года», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

Москва принимала «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в современном формате всего один раз — в мае 2005 года. Матчи турнира проходили в спорткомплексе «Олимпийский».
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