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24 декабря 2016, 15:26 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бертомеу: Расширение Евролиги до 24 команд в ближайшие годы исключено

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Расширение баскетбольной Евролиги до 24 команд в ближайшие десять лет исключено, заявил президент лиги Жорди Бертомеу.

В сезоне-2016/17 в Евролиге выступает всего 16 команд, которые проводят двухкруговой регулярный чемпионат.

«Нет ни единого шанса, что в следующем сезоне в Евролиге выступят двадцать четыре команды. Расширение до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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