Бертомеу: Расширение Евролиги до 24 команд в ближайшие годы исключено

В сезоне-2016/17 в Евролиге выступает всего 16 команд, которые проводят двухкруговой регулярный чемпионат.

«Нет ни единого шанса, что в следующем сезоне в Евролиге выступят двадцать четыре команды. Расширение до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».