Бертомеу: Расширение Евролиги до 24 команд в ближайшие годы исключено
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Расширение баскетбольной Евролиги до 24 команд в ближайшие десять лет исключено, заявил президент лиги Жорди Бертомеу.
В сезоне-2016/17 в Евролиге выступает всего 16 команд, которые проводят двухкруговой регулярный чемпионат.
«Нет ни единого шанса, что в следующем сезоне в Евролиге выступят двадцать четыре команды. Расширение до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет», — сказал Бертомеу в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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