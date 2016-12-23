ЦСКА сыграет с турецким «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

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ЦСКА продолжает уверенно возглавлять таблицу турнира, одержав 12 побед при одном поражении, тогда как ближайшие преследователи армейцев проиграли уже четырежды. Один из фаворитов турнира «Фенербахче» имеет в своем активе восемь побед при пяти поражениях, что позволяет команде Желько Обрадовича входить в первую восьмерку.

«Фенербахче» — действующий чемпион Турции, клуб побеждал в национальном турнире семь раз, однако титулов в Евролиге на счету стамбульцев нет. Два последних сезона «Фенербахче» выходил в «Финал четырех», в 2015 году проиграв в полуфинале будущему триумфатору — испанскому «Реалу» из Мадрида, а прошлой весной в драматичном финале уступил ЦСКА в овертайме со счетом 96:101.

Обрадович пришел на пост главного тренера «Фенербахче» в 2013 году. Сербский специалист выигрывал Евролигу восемь раз — с сербским «Партизаном», испанскими «Ховентутом» и «Реалом», а также греческим «Панатинаикосом», а сборную Югославии приводил к победам на чемпионатах мира и Европы.

Нестабильный «Фенербахче»

В нынешнем сезоне «Фенербахче» выступает крайне нестабильно, клуб потерпел несколько неожиданных поражений. В частности, подопечные Обрадовича в начале ноября уступили на своей площадке аутсайдеру — казанскому УНИКСу (73:81), а затем были разгромлены испанской «Басконией» со счетом 52:86.

Турецкий клуб играет серийно, в декабре у команды начались неудачи — два последних матча Евролиги команда проиграла «Панатинаикосу» и турецкой «Дарюшшафаке». Матч с земляками из Стамбула, которых тренирует Дэвид Блатт, состоялся в среду. В этот же день свою очередную победу в Евролиге одержал ЦСКА — над израильским «Маккаби» из Тель- Авива в гостях (86:70). Армейцы вернулись из Израиля лишь в четверг утром, успев в этот день провести облегченную тренировку.

Матч ЦСКА — «Фенербахче» пройдет на столичной арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.