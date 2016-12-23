«Бамберг» переиграл «Олимпиакос» «+14» благодаря 20 очкам Миллера
Немецкий «Бамберг» переиграл греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 82:68.
В первой четверти немцы создали себе преимущество в размере 10 очков, после чего довели дело до победы. «Олимпиакос» сильнее провёл третью четверть — 20:11 в пользу греков.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бамберга» Дариус Миллер. Он набрал 20 очков, сделал 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
«Олимпиакос» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-е.
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