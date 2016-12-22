«Црвена Звезда» обыграла «Реал» в Евролиге, несмотря на 25 очков Тэйлора

Хозяева поступательно увеличивали отрыв от соперника. Первая четверть закончилась победой сербов со счётом 20:19, а за вторые 10 минут разрыв увеличился ещё на семь очков. Игроки «Реала» не смогли выиграть ни одной десятиминутки.



Самым результативным игроком матча стал шведский форвард «Реала» Джеффри Тэйлор. На его счету 25 очков, 2 подбора, 1 передача и 1 перехват.