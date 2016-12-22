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22 декабря 2016, 22:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС вырвал победу над «Жальгирисом» в Евролиге, Лэнгфорд набрал 26 очков

Казанский УНИКС обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 88:80.

Казанцы выиграли первую четверть с преимуществом «+4», однако во второй десятиминутке хозяева паркета вышли в лидеры — 46:43 после 20 минут игры.

Третья четверть только увеличила преимущество литовцев, но в заключительные минуты встречи УНИКСу удалось отыграть отставание и выйти вперед.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд. На его счету 26 очков, 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.
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