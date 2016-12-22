Дабл-дабл Тайуса не спас «Галатасарай» от поражения в матче с «Анадолу Эфес»
Турецкий «Галатасарай» на домашнем паркете уступил турецкому «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 76:86.
Хозяева выиграли первую половину матча со счётом 44:38, однако в третьей четверти гости отыграли 8 очков и вышли в лидеры. В заключительную десятиминутку «Галатасарай» попытался отыграть упущенное, но «Анадолу Эфес» продолжили давление.
Самым эффективным игроком матча стал центровой турок Алекс Тайус. На его счету 15 очков, 13 подборов, 1 передача и 2 перехвата.
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