Дончич и Джеймс признаны MVP 13-го тура Евролиги

В домашнем матче с «Бамбергом», который «Реал» выиграл со счётом 95:72, 17-летний Дончич набрал 16 очков, а также совершил 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата. В выездном матче с «Миланом» Джеймс записал себе в актив 19 очков, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват. Наибольшей результативностью отличились Евгений Воронов из УНИКСа и Скотти Уилбекин из «Дарушшафаки», которые набрали по 22 очка.