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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28226706/
22 декабря 2016, 20:37 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дончич и Джеймс признаны MVP 13-го тура Евролиги

Атакующий защитник «Реала» Лука Дончич и разыгрывающий защитник «Панатинаикоса» Майк Джеймс были признаны самыми ценными игроками 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В домашнем матче с «Бамбергом», который «Реал» выиграл со счётом 95:72, 17-летний Дончич набрал 16 очков, а также совершил 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата. В выездном матче с «Миланом» Джеймс записал себе в актив 19 очков, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват. Наибольшей результативностью отличились Евгений Воронов из УНИКСа и Скотти Уилбекин из «Дарушшафаки», которые набрали по 22 очка.
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