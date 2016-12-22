«Химки» обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл таллиннский «Калев» со счетом 84:77 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковной команды Джейкоб Пуллен, в активе которого 24 очка.
«Химки», в активе которых восемь побед в десяти встречах, идут на третьей позиции в турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. «Калев», у которого две победы, идет 12-м.
В следующем матче «Химки» 8 января сыграют на выезде с
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