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22 декабря 2016, 20:13 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Химки» обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл таллиннский «Калев» со счетом 84:77 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковной команды Джейкоб Пуллен, в активе которого 24 очка.

«Химки», в активе которых восемь побед в десяти встречах, идут на третьей позиции в турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. «Калев», у которого две победы, идет 12-м.

В следующем матче «Химки» 8 января сыграют на выезде с санкт-петербургским «Зенитом». «Калев» тремя днями ранее встретится в гостях с латвийским ВЭФом.
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