Итудис: ЦСКА верил в победу над «Маккаби», даже уступая с разницей в 18 очков
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты ЦСКА плохо начали матч Евролиги с израильским «Маккаби», но армейцы все равно верили в победу и добились положительного результата, заявил главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
ЦСКА в среду в
«Плохо начали, “Маккаби” доминировал вначале, умело используя свое главное оружие — быструю игру. Соперники вели 38−20 (к середине второй четверти) и имели владение, но мы верили, что можем победить — владение за владением, защита за защитой. Мы заставили соперников сделать 23 потери, во второй половине разница в рейтинге полезности составила 24 балла», — сказал Итудис, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.
«Упустив 25 очков в контратаках в первой половине, мы пропустили всего семь очков в первичных и вторичных быстрых отрывах после перерыва, позволили “Маккаби” сделать всего четыре результативные передачи. Мы оставались командой, верили в то, что делаем, и имеем право быть счастливыми. Поздравляю каждого игрока с внесенным вкладом, мы обыграли талантливую команду и действовали решительно», — добавил тренер.
ЦСКА в ближайшем матче 23 декабря примет турецкий «Фенербахче».
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