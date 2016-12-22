Итудис: ЦСКА верил в победу над «Маккаби», даже уступая с разницей в 18 очков

ЦСКА в среду в Тель-Авиве обыграл «Маккаби» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 80:76 (16:31, 26:15, 16:13, 22:17).

«Плохо начали, “Маккаби” доминировал вначале, умело используя свое главное оружие — быструю игру. Соперники вели 38−20 (к середине второй четверти) и имели владение, но мы верили, что можем победить — владение за владением, защита за защитой. Мы заставили соперников сделать 23 потери, во второй половине разница в рейтинге полезности составила 24 балла», — сказал Итудис, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

«Упустив 25 очков в контратаках в первой половине, мы пропустили всего семь очков в первичных и вторичных быстрых отрывах после перерыва, позволили “Маккаби” сделать всего четыре результативные передачи. Мы оставались командой, верили в то, что делаем, и имеем право быть счастливыми. Поздравляю каждого игрока с внесенным вкладом, мы обыграли талантливую команду и действовали решительно», — добавил тренер.

ЦСКА в ближайшем матче 23 декабря примет турецкий «Фенербахче».