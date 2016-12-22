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22 декабря 2016, 1:15 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Басконии» обыграли «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболисты испанской «Басконии» обыграли соотечественников из «Барселоны» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в среду на площадке «Басконии», завершилась со счетом 65:62 (9:16, 15:14, 23:15, 18:17) в пользу хозяев, у которых 19 очков набрал Родриг Бобуа. У «Барселоны» лучшим стал Анте Томич (18 очков).

«Баскония» 23 декабря на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Барселона» в тот же день примет итальянский «Милан».
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