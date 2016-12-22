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22 декабря 2016, 0:24 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА победил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский ЦСКА в гостях победил израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 80:76 в матче 13-го раунда баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эндрю Гудлок (19 очков).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, одержав 12 побед в 13 матчах. «Маккаби», в активе которого шесть побед, идет на девятой строчке.

В следующем матче ЦСКА 23 декабря примет турецкий «Фенербахче».
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МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболисты ЦСКА плохо начали матч Евролиги с израильским «Маккаби», но армейцы все равно верили в победу и добились положительного результата, заявил главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
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