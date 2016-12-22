«Панатинаикос» обыграл «Милан» «+14» в Евролиге, Джеймс набрал 19 очков
Греческий «Панатинаикос» на выезде обыграл итальянский «Милан» со счётом 86:72 в 13-м туре регулярного первенства Евролиги.
Хозяева лучше провели первую четверть, но во второй «Пао» разгромил их с трёхкратным превосходством — 24:8, а в третьей добавил к своему преимуществу ещё 11 очков, обеспечив себе победу.
Результативнее всех в этой встрече сыграл американский защитник «Панатинаикоса» Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Милана» 16 очков в активе Джамела Маклина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter