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22 декабря 2016, 0:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Панатинаикос» обыграл «Милан» «+14» в Евролиге, Джеймс набрал 19 очков

Греческий «Панатинаикос» на выезде обыграл итальянский «Милан» со счётом 86:72 в 13-м туре регулярного первенства Евролиги.

Хозяева лучше провели первую четверть, но во второй «Пао» разгромил их с трёхкратным превосходством — 24:8, а в третьей добавил к своему преимуществу ещё 11 очков, обеспечив себе победу.

Результативнее всех в этой встрече сыграл американский защитник «Панатинаикоса» Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Милана» 16 очков в активе Джамела Маклина.
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