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21 декабря 2016, 23:29 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» обыграла «Фенербахче» в Евролиге, Уилбекин набрал 22 очка

Турецкая «Дарушшафка» на выезде обыграла соотечественников из «Фенербахче» со счётом 71:64 в 13-м туре регулярного первенства Евролиги.

Турецкая Дарушшафка на выезде обыграла соотечественников из Фенербахче со счётом 71:64 в 13-м туре регулярного первенства <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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Большую часть матча игра шла на равных, но в концовке заключительной четверти «Дарушшафаке» в течение минуты удалось провести рывок 6:1, предопределивший исход встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Дарушшафаки» Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В копилку «Фенербахче» 16 очков принёс Костас Слукас.
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