Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли венгерскому «Керменду» в Кубке ФИБА-Европа

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В поединке второго тура команд группы N подопечные Игоря Грищука играли на выезде против венгерского клуба «Керменд» и неожиданно уступили хозяевам со счетом 74:90. Гости сами создали себе трудности, уступая по ходу игры более 20 очков. В заключительной четверти матча минчане взвинтили темп, несколько раз точно бросали из трехочковой зоны, но догнать соперников не успели, а лишь несколько сократили разрыв в счете.

На старте второго группового этапа минские «драконы» уверенно переиграли на своей арене израильский клуб «Бней Герцлия» — 89:76.

В заключительном матче первой половины турнирной дистанции баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 4 января 2017 года сыграют в гостях у французского «Нантера», который сегодня одержал вторую викторию, взяв верх над израильтянами со счетом 73:55. В первом туре французы обыграли у себя дома венгерскую дружину со счетом 87:77. Турнирное положение: «Нантер» — 4 очка, «Цмокi-Мiнск» — 3, «Керменд» — 3, «Бней Герцлия» — 2.

Второй групповой этап финиширует 25 января 2017 года, после чего в 1/8 финала попадут победители шести групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и восемь клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.