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21 декабря 2016, 22:34 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

Василий Карасев: У «Астаны» сейчас очень хорошая команда

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Василий Карасев прокомментировал игру с «Астаной» — 99:72.

Главный тренер <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита Василий <span class=error>Карасев</span> прокомментировал игру с <span class=error>Астаной</span> — 99:72. Увеличить
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— У «Астаны» сейчас очень хорошая команда, и большую часть матча она сражалась на равных с нами. Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от УНИКСа и «Локомотива» особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы в нападение. В первой половине на такой скорости мы какие-то броски не реализовали, но во второй наша работа принесла плоды.

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