Василий Карасев: У «Астаны» сейчас очень хорошая команда

— У «Астаны» сейчас очень хорошая команда, и большую часть матча она сражалась на равных с нами. Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от УНИКСа и «Локомотива» особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы в нападение. В первой половине на такой скорости мы какие-то броски не реализовали, но во второй наша работа принесла плоды.