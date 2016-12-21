Василий Карасев: У «Астаны» сейчас очень хорошая команда
Главный тренер
санкт-петербургского «Зенита» Василий Карасев прокомментировал игру с «Астаной» — 99:72.
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— У «Астаны» сейчас очень хорошая команда, и большую часть матча она сражалась на равных с нами. Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от УНИКСа и «Локомотива» особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы в нападение. В первой половине на такой скорости мы
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