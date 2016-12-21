Баскетболисты «Астаны» проиграли «Зениту» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

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Встреча команд, прошедшая в России, завершилась со счетом 99:72 (19:17, 18:18, 36:17, 26:20) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи Артем Тихонов из «Зенита», набравший 22 очка. В составе «Астаны» отличился Род Одом, записавший на свой счет 18 баллов.

Следующий матч БК «Астана» проведет на своей арене 8 января против «Нижнего Новгорода».