«Автодор» уступил румынской «Ораде» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский «Автодор» дома уступил румынской команде «Орадя» со счетом 59:65 в матче десятого тура группового этапа Лиги чемпионов, организованной Международной федерацией баскетбола.
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В турнирной таблице группы B «Автодор» с 14 очками в активе занимает шестое место. «Орадя» с 15 баллами идет пятой.
В следующем матче саратовский клуб 3 января сыграет на выезде с турецким «Пинаром» из Каршияки.
В 2016 году проводится первый розыгрыш Лиги чемпионов, которая организована с целью создать конкуренцию главному баскетбольному европейскому турниру — Евролиге.
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