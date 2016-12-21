«Автодор» уступил румынской «Ораде» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

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В турнирной таблице группы B «Автодор» с 14 очками в активе занимает шестое место. «Орадя» с 15 баллами идет пятой.

В следующем матче саратовский клуб 3 января сыграет на выезде с турецким «Пинаром» из Каршияки.

В 2016 году проводится первый розыгрыш Лиги чемпионов, которая организована с целью создать конкуренцию главному баскетбольному европейскому турниру — Евролиге.