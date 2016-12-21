«Енисей» разгромил «Лукойл-Академик» «+21» в Кубке Европы ФИБА

Красноярцы обеспечили себе небольшой задел уже в первой четверти, а заключительный отрезок выиграли с двукратным преимуществом, доведя разницу в счёте до крупной.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Владимир Пичкуров, набравший 16 очков.



Кубок Европы ФИБА. Второй раунд. Второй тур

«Енисей» — «Лукойл-Академик» — 92:71 (22:15, 23:22, 19:21, 28:13)

«Енисей»: Пичкуров (16), Вздыхалкин (15), Браймох (15), Элегар (14), Трушкин (11 + 12 подборов), Тэйлор (11).

«Лукойл-Академик»: Гибсон (15), Захариев (15), Виденов (13), Загорац (10), Иванов (10).