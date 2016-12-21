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21 декабря 2016, 20:24 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Лукойл-Академик» «+21» в Кубке Европы ФИБА

Красноярский «Енисей» обыграл болгарский «Лукойл-Академик» со счётом 92:71 в домашнем матче второго раунда Кубка Европы ФИБА.

Красноярцы обеспечили себе небольшой задел уже в первой четверти, а заключительный отрезок выиграли с двукратным преимуществом, доведя разницу в счёте до крупной.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Владимир Пичкуров, набравший 16 очков.

Кубок Европы ФИБА. Второй раунд. Второй тур
«Енисей» — «Лукойл-Академик» — 92:71 (22:15, 23:22, 19:21, 28:13)
«Енисей»: Пичкуров (16), Вздыхалкин (15), Браймох (15), Элегар (14), Трушкин (11 + 12 подборов), Тэйлор (11).
«Лукойл-Академик»: Гибсон (15), Захариев (15), Виденов (13), Загорац (10), Иванов (10).
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