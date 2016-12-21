«Енисей» обыграл «Лукойл Академик» в матче баскетбольного Кубка Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Владимир Пичкуров, в его активе 16 очков.

В турнирной таблице группы P «Енисей» лидирует, одержав две победы в двух матчах, «Лукойл Академик» идет вторым.

В следующем матче «Енисей» на своей площадке примет португальскую «Бенфику», «Лукойл Академик» также дома сыграет с голландским «Гронингеном». Обе встречи состоятся 4 января.