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21 декабря 2016, 17:42 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Енисей» обыграл «Лукойл Академик» в матче баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Енисей» одержал победу над болгарской командой «Лукойл Академик» со счетом 92:71 в домашнем матче второго этапа Кубка Европы.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Владимир Пичкуров в его активе 16 очков. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Владимир Пичкуров, в его активе 16 очков.

В турнирной таблице группы P «Енисей» лидирует, одержав две победы в двух матчах, «Лукойл Академик» идет вторым.

В следующем матче «Енисей» на своей площадке примет португальскую «Бенфику», «Лукойл Академик» также дома сыграет с голландским «Гронингеном». Обе встречи состоятся 4 января.
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