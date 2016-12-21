«Енисей» обыграл «Лукойл Академик» в матче баскетбольного Кубка Европы
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Енисей» одержал победу над болгарской командой «Лукойл Академик» со счетом 92:71 в домашнем матче второго этапа Кубка Европы.
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Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Владимир Пичкуров, в его активе 16 очков.
В турнирной таблице группы P «Енисей» лидирует, одержав две победы в двух матчах, «Лукойл Академик» идет вторым.
В следующем матче «Енисей» на своей площадке примет португальскую «Бенфику», «Лукойл Академик» также дома сыграет с голландским «Гронингеном». Обе встречи состоятся 4 января.
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