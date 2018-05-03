Питчер «Хьюстона» ударил себя по лицу из-за плохой игры

Джайлс вышел подавать в 9-м иннинге матча с «Янкис» при счете 0:0. Четыре из пяти бейсболистов «Нью-Йорка» при его подачах достигли баз. Гари Санчес выбил тройной хоумран — «Янкис» в итоге выиграли 4:0.