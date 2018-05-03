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19:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Питчер «Хьюстона» ударил себя по лицу из-за плохой игры

Запасной питчер «Хьюстона» Кен Джайлс выразил недовольство своей игрой прямо на поле.

Джайлс вышел подавать в 9-м иннинге матча с «Янкис» при счете 0:0. Четыре из пяти бейсболистов «Нью-Йорка» при его подачах достигли баз. Гари Санчес выбил тройной хоумран — «Янкис» в итоге выиграли 4:0.

Джайлс уходя с поля ударил себя по лицу, а, дойдя до скамейки запасных, бросил биту на пол и пнул по воздуху.

Во время загрузки произошла ошибка.
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