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Питчер «Хьюстона» ударил себя по лицу из-за плохой игры
Запасной питчер «Хьюстона» Кен Джайлс выразил недовольство своей игрой прямо на поле.
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Запасной питчер «Хьюстона» Кен Джайлс выразил недовольство своей игрой прямо на поле.
Джайлс вышел подавать в 9-м иннинге матча с «Янкис» при счете 0:0. Четыре из пяти бейсболистов «Нью-Йорка» при его подачах достигли баз. Гари Санчес выбил тройной хоумран — «Янкис» в итоге выиграли 4:0.
Джайлс уходя с поля ударил себя по лицу, а, дойдя до скамейки запасных, бросил биту на пол и пнул по воздуху.