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Бейсболист «Метс» рассыпал алмазы на поле
Игрок «Нью-Йорк Метс» Йонис Сеспедес вышел на матч с «Атлантой» с новой цепочкой на шее. Во время игры она порвалась, и алмазы рассыпались по полю.
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Игрок «Нью-Йорк Метс» Йонис Сеспедес вышел на матч с «Атлантой» с новой цепочкой на шее. Во время игры она порвалась, и алмазы рассыпались по полю.
Собирать их вышел одноклубник Сеспедеса Асдрубаль Кабрера.