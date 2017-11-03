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08:54 (мск), источник: ТАСС

AP: Бейсбольный тренер осужден на пять лет за контрабанду кубинских игроков

ТАСС, 3 ноября. Бейсбольный тренер Хулио Эстрада осужден на пять лет за контрабанду кубинских игроков в США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Федеральный судья Майами в четверг также приговорил агента Бартоло Эрнандеса к четырем годам тюрьмы за пособничество в контрабанде. Эрнандес и Эстрада были осуждены в марте после судебного разбирательства, которое длилось около шести недель.

Суд признал виновными Эрнандеса и Эстраду, которые организовывали операции по контрабанде кубинских игроков с острова в обмен на сокращение прибыльных бейсбольных контрактов. В числе игроков, которых они незаконно переправили в США через Мексику названы Хосе Абреу из «Чикаго Уайт Сокс», Адени Хечаваррия из «Тампы Бэй» и Леонис Мартин из «Чикаго Кабс».

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