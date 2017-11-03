AP: Бейсбольный тренер осужден на пять лет за контрабанду кубинских игроков

Федеральный судья Майами в четверг также приговорил агента Бартоло Эрнандеса к четырем годам тюрьмы за пособничество в контрабанде. Эрнандес и Эстрада были осуждены в марте после судебного разбирательства, которое длилось около шести недель.

Суд признал виновными Эрнандеса и Эстраду, которые организовывали операции по контрабанде кубинских игроков с острова в обмен на сокращение прибыльных бейсбольных контрактов. В числе игроков, которых они незаконно переправили в США через Мексику названы Хосе Абреу из «Чикаго Уайт Сокс», Адени Хечаваррия из «Тампы Бэй» и Леонис Мартин из «Чикаго Кабс».