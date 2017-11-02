«Хьюстон» впервые в истории выиграл бейсбольную Мировую серию

Источник: AP 2017

В главной серии чемпионата «Хьюстон», выигравший Американскую бейсбольную лигу в 2017 году, победил лучший клуб Национальной лиги «Лос-Анджелес Доджерс» в семи матчах (4−3). Седьмая встреча, прошедшая на домашней арене «Лос- Анджелеса», закончилась со счетом 5:1 в пользу «Хьюстона».

Финальная серия 2017 года стала первой, в которой встретились команды, одержавшие более 100 побед за сезон. «Хьюстон» выиграл 101 матч, «Лос-Анджелес» — 104.

Это первый титул в истории «Хьюстона», который был основан в 1962 году, таким образом, «Хьюстон» завоевал дебютный трофей спустя 55 лет, что является третьей по продолжительности серией без побед в Мировой серии в истории бейсбола. Серия без титулов клуба «Кливленд Индианс» составляет уже 69 лет, «Техас Рейнджерс» — 57.

«Хьюстон» стал 23-й командой в истории, завоевавшей титул. Кроме того, «Хьюстон» — первый клуб с 2002 года, выигравший свой дебютный титул в Мировой серии. В истории MLB осталось лишь семь клубов, ни разу не завоевавших титул чемпиона: «Техас Рейнджерс», «Вашингтон Нэшионалс», «Сан- Диего Падрес», «Милуоки Брюэрс», «Сиэтл Маринерс», «Колорадо Рокис» и «Тампа-Бэй Рейс».