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09:43 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» впервые в истории выиграл бейсбольную Мировую серию

ТАСС, 2 ноября. /ТАСС/. Клуб «Хьюстон Астрос» впервые в истории стал победителем Мировой серии — решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

Источник: AP 2017

В главной серии чемпионата «Хьюстон», выигравший Американскую бейсбольную лигу в 2017 году, победил лучший клуб Национальной лиги «Лос-Анджелес Доджерс» в семи матчах (4−3). Седьмая встреча, прошедшая на домашней арене «Лос- Анджелеса», закончилась со счетом 5:1 в пользу «Хьюстона».

Финальная серия 2017 года стала первой, в которой встретились команды, одержавшие более 100 побед за сезон. «Хьюстон» выиграл 101 матч, «Лос-Анджелес» — 104.

Это первый титул в истории «Хьюстона», который был основан в 1962 году, таким образом, «Хьюстон» завоевал дебютный трофей спустя 55 лет, что является третьей по продолжительности серией без побед в Мировой серии в истории бейсбола. Серия без титулов клуба «Кливленд Индианс» составляет уже 69 лет, «Техас Рейнджерс» — 57.

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«Хьюстон» стал 23-й командой в истории, завоевавшей титул. Кроме того, «Хьюстон» — первый клуб с 2002 года, выигравший свой дебютный титул в Мировой серии. В истории MLB осталось лишь семь клубов, ни разу не завоевавших титул чемпиона: «Техас Рейнджерс», «Вашингтон Нэшионалс», «Сан- Диего Падрес», «Милуоки Брюэрс», «Сиэтл Маринерс», «Колорадо Рокис» и «Тампа-Бэй Рейс».

«Лос-Анджелес» свой последний титул чемпиона Мировой серии завоевал в 1988 году, всего клуб из Калифорнии выиграл шесть Мировых серий.

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