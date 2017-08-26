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26 августа 2017, 11:03 | Игровые: Бейсбол | ТАСС

Сборная России по бейсболу проиграла команде Тайваня на Универсиаде

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по бейсболу уступила команде Тайваня в матче утешительного турнира за места с пятого по восьмое на Универсиаде в Тайбэе.

Матч завершился со счетом 15:0 в пользу сборной Тайваня.

Следующий матч сборная России проведет 27 августа, соперник определится позднее.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами и заняла последнее место, проиграв все три встречи. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.
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