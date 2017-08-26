Сборная России по бейсболу проиграла команде Тайваня на Универсиаде

Матч завершился со счетом 15:0 в пользу сборной Тайваня.

Следующий матч сборная России проведет 27 августа, соперник определится позднее.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами и заняла последнее место, проиграв все три встречи. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.