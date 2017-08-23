Российские бейсболисты проиграли мексиканцам в матче Универсиады
ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по бейсболу проиграла команде Мексики в матче группового этапа на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу мексиканцев. Сборная России заняла последнее место в группе B, проиграв во всех трех матчах.
В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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