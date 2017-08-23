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https://sport.mail.ru/news/baseball/30772974/
23 августа 2017, 15:52 | Игровые: Бейсбол | ТАСС

Российские бейсболисты проиграли мексиканцам в матче Универсиады

ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по бейсболу проиграла команде Мексики в матче группового этапа на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу мексиканцев. Сборная России заняла последнее место в группе B, проиграв во всех трех матчах.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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