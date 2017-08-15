Выбежавший на поле кот прервал бейсбольный матч в США

Убрать животное с поля вызвался один из работников стадиона Лукас Хэкманн. Однако процедура оказалась не такой простой и безболезненной, как он предполагал. Кот расцарапал и искусал руки сотрудника арены, как только тот подобрал его с газона. Спустя некоторое время Хэкманн всё же донёс кота до границы поля. Случайному герою, набравшему популярность в Сети после того, как его погоню за котом показали по телевизору, обработали раны и на всякий случай прописали антибиотики. Сам Хэкманн признался, что никогда ранее не обращался с кошками: у него дома живут только собаки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The cat's out of the bag! We've won 5 straight games and now sit only 1.5 games back in the NL Central. <a href="https://twitter.com/hashtag/RallyCat?src=hash">#RallyCat</a> <a href="https://t.co/uRoW1Ly2Xt">pic.twitter.com/uRoW1Ly2Xt</a></p>— St. Louis Cardinals (@Cardinals) <a href="https://twitter.com/Cardinals/status/895623278089261057">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что же касается кота, то оказалось, что на игре присутствовала и его хозяйка, от которой животное и сбежало в сторону поля. После беседы с представителями службы безопасности «Кардиналс» женщина покинула стадион со своим питомцем, а матч был возобновлен.