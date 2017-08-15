Выбежавший на поле кот прервал бейсбольный матч в США
Различные животные нередко становятся главными героями спортивных состязаний. Очередной подобный случай произошёл в американском городе
Сент-Луис во время матча Главной лиги бейсбола (MLB) между командами «Кардиналс» и «Ройалс». На поле выбежал кот, из-за которого команды не могли продолжать встречу, сообщает портал American Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Убрать животное с поля вызвался один из работников стадиона Лукас Хэкманн. Однако процедура оказалась не такой простой и безболезненной, как он предполагал. Кот расцарапал и искусал руки сотрудника арены, как только тот подобрал его с газона. Спустя некоторое время Хэкманн всё же донёс кота до границы поля. Случайному герою, набравшему популярность в Сети после того, как его погоню за котом показали по телевизору, обработали раны и на всякий случай прописали антибиотики. Сам Хэкманн признался, что никогда ранее не обращался с кошками: у него дома живут только собаки.
Что же касается кота, то оказалось, что на игре присутствовала и его хозяйка, от которой животное и сбежало в сторону поля. После беседы с представителями службы безопасности «Кардиналс» женщина покинула стадион со своим питомцем, а матч был возобновлен.
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