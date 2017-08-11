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История бейсбола началась в первой половине XIX века в Соединенных Штатах Америки. Тогда Александр Картрайт установил, что бейсбольная команда должна состоять из девяти человек, а на поле должны располагаться четыре базы на расстоянии 90 футов (27,3 м) друг от друга.

Первый чемпионат мира по бейсболу прошел лишь в 1938. Но уже сегодня соревнования по бейсболу регулярны и серьезны. Культура и правила игры становятся более знакомыми для аудитории, а интерес появился и среди россиян.

Доказательство тому — проведение финального этапа VIII летней Спартакиады учащихся России при полных трибунах в столице нашей страны.

В Москву приехали восемь команд из разных уголков страны, а на трибуны их пришли поддержать самые преданные болельщики игры.

В «золотом» матче турнира встретились фавориты в своих группах: команды Москвы и Московской области. Спустя час представители столицы вели в счете 7:0, но в бейсболе даже при таком перевесе расслабляться было нельзя.

Сергей Дудыкин из сборной Москвы признался: «Соперники были сильными, там почти все игроки из Балашихи — сильного клуба. Но мы оказались лучше, спасибо за игру».

Преимущество москвичей объяснялось тем, что костяк команды играет за национальную сборную. А потому у этих ребят оказалось гораздо больше игровой практики и опыта. Ребятам из Московской области удались пара хороших розыгрышей, но столичные бейсболисты вернули преимущество — 9:2. Такой счёт и был на табло, когда команде из Москвы удалось заработать три аута и главный судья объявил, что игра завершена.

Тренер сборной Москвы Вячеслав Васильев подвел положительный итог для своей команды: «Я доволен ребятами, они сегодня сыграли почти без ошибок, а также каждый был готов заменить партнера — это мне очень понравилось. Время тренироваться и расти дальше».

На торжественном награждении помимо призёров и победителей были отмечены и самые яркие игроки: лучшим бьющим турнира был признан Андрей Громов из сборной Ярославской области. Лучшим питчером стал Давид Вардересян из Москвы. Самый полезный игрок соревнований — также представитель столицы Даниил Чернов.

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев по завершении стартов подчеркнул важность проведения Спартакиады, а кроме того оценил уровень участников: «Хороший уровень соревнований, мы развиваемся, бейсбол становится все популярнее в нашей стране, что не может не вызывать положительные эмоции. Все команды здесь выглядели конкурентоспособными, а значит — направление работы выбрано правильное. Будем продолжать».