Белорусские бейсболисты обыграли поляков на чемпионате Европы в дивизионе B

В игре с хозяевами турнира поляками белорусы поначалу вышли вперед — 3:1, затем проигрывали — 3:5, но в концовке сумели переломить ход встречи и добились победы со счетом 7:6. Вскоре после этого наряженного поединка белорусам пришлось проводить второй матч за день — против словаков. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер белорусской сборной Александр Сечко, его подопечные сражались изо всех сил, но соперники были гораздо свежее и победили — 13:5. В стартовом поединке белорусы уступили литовцам со счетом 2:3.

Белорусские бейсболисты проиграли литовцам на старте чемпионата Европы. В первом матче предварительного этапа белорусы встречались с литовцами и уступили — 2:3. Долгое время игрокам обеих команд не удавалось провести результативное действие, лишь в конце двухчасового поединка соперники заработали зачетные баллы.

Сегодня белорусские бейсболисты встретятся с россиянами, которые до этого обыграли поляков (5:1) и украинцев (5:0), но уступили литовской команде (10:11).

Турнирное положение перед сегодняшним игровым днем: Литва — 3 победы (3 матча), Россия — 2 (3), Беларусь — 1 (3), Украина — 1 (2), Словакия — 1 (3) Польша — 0 (2).

Победитель этой группы и лучшая команда из другого секстета, который играет в Белграде, поспорят за путевку в высший дивизион чемпионата Европы. В сербской столице все команды провели по три встречи: Австрия — 3 победы, Швейцария — 2, Сербия — 2, Израиль — 2, Болгария — 0, Греция — 0.

Соревнования в группах завершатся в субботу, 29 июля.