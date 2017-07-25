Белорусские бейсболисты проиграли литовцам на старте чемпионата Европы

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В первом матче предварительного этапа белорусы встречались с литовцами и уступили — 2:3. Долгое время игрокам обеих команд не удавалось провести результативное действие, лишь в конце двухчасового поединка соперники заработали зачетные баллы. После игры главный тренер белорусской команды Александр Сечко отметил, что его подопечные сыграли неплохо. Когда соперники вышли вперед со счетом 2:0, белорусы проявили характер и выравняли положение — 2:2. Однако вскоре литовцы воспользовались ошибкой и сумели вырвать победу.

Сегодня белорусские бейсболисты встретятся с командой Польши, которая в первый день не завершила свой матч с россиянами — игра была остановлена из-за дождя при счете 1:1. Доигровка пройдет сегодня. Еще в одном поединке стартового тура украинцы победили словаков со счетом 9:2.

В среду, 26 июля, белорусы будут соперничать со словацкой командой, 27 июля сыграют россиянами, а 28 июля завершат предварительный этап встречей со сборной Украины. После завершения группового раунда две лучшие дружины сыграют в финале. Победитель турнира в Польше получит право поспорить за путевку в элиту континентального бейсбола с лучшей командой другой группы второго дивизиона, соревнования которой сейчас проходят в Белграде. В сербской столице вместе с хозяевами играют сборные Австрии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Израиля.